Дети из Новочеркасска написали трогательные письма ко Дню Героев Отечества

Школьники свернули письма в треугольники. Фото: администрация Новочеркасска

В среду, 9 декабря, по всей стране отмечается День Героев Отечества. Воспитанники новочеркасского детского сада № 59 и учащиеся школы № 11 имени героя России А.М. Позынича написали трогательные письма, посвященные отваге и доблести солдат.

В детском саду воспитатель Елена Скрибцова представила воспитанникам презентацию «Имена героев земляков». Дети познакомились с биографией Александра Позынича.

Дети вместе с воспитателем сделали письма-треугольники, адресованные жителям Новочеркасска, чтобы они помнили заслуги предков, гордились их достижениями и хранили память о них. В письма вклеили стихотворение «День народного единства», которое написала Наталья Майданик. Трогательные письма малышей разнесли по их домам, а часть передали школьникам.

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