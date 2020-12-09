Власти Ростова просят горожан определить судьбу «блошиных» рынков

Возможно, "блошиные" рынки скоро исчезнут с центральных улиц Ростова. Фото: пресс-служба городской администрации
Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко высказал мнение, что несколько центральных улиц города производят впечатление «базарности». Это, по мнению сити-менеджера, улица Станиславского от проспекта Ворошиловского до проспекта Буденновского и «Западного» разворота общественного транспорта, часть самого проспекта Буденновского, и прилегающие к Центральному рынку улицы.
Если разобраться, то всех торгующих на этих площадках наберется несколько десятков. И именно они делают безобразным лицо города, - считает Алексей Логвиненко.
При этом сами горожане способствуют процветанию незаконной уличной торговли. Ведь если есть предложение, значит, существует и спрос.
- Я предлагаю ростовчанам проголосовать на портале «Активный ростовчанин» и высказать свое мнение по следующему вопросу: насколько жизненно необходимы нашему городу-миллионнику так называемые «блошиные рынки»? Опрос горожан по этой проблеме будет запущен в ближайшие дни, а по его результатам мы примем адекватные меры, - добавил Алексей Логвиненко.
Отметим, что , как правило, на «блошиных» рынках продают старую одежду, сувениры, монеты, иногда – бытовую технику, исправность которой на улице просто невозможно проверить.
И уличная торговля процветает, несмотря на то, что в городе насчитывается 60 работающих комиссионных магазинов, а также 36 магазинов ношеной одежды.
КСТАТИ:
Отдать голос за или против "блошиных" рынков в Ростове можно на сайте "Активный ростовчанин".
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Ростовской области за незаконную уличную торговлю выписали штрафы на сумму более 1 млн рублей
Средний «чек» для нарушителей составил порядка 4 тысяч
Общая сумма штрафов, выписанных с начала текущего года сотрудниками Ростовской областной административной инспекции за торговлю в неустановленных местах, уже составила порядка 1,1 млн рублей, сообщил руководитель ведомства Николай Копичка.
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.