Зуб древнего морского монстра продает ростовчанин

Зуб мегалодона. Фото: сайт "Авито"

Ростовчанин выставил на продажу зуб, который, по его словам, принадлежал древней вымершей акуле - мегалодону. Эти ископаемые в размерах достигали 15 метров, а весили до 40 тонн. Следы существования огромных морских обитателей часто находят на дне океанов. Один из зубов, которые несколько миллионов лет назад принадлежал мегалодону, попал в руки нашего земляка Александра. Он решил продать его и разместил лот на бесплатном сайте объявлений.

При личном общении с корреспондентом "КП" мужчина рассказал, что зуб привезли ему друзья из Южной Америки. Сам по себе он не большой - около 12 сантиметров в длину. Точный возраст артефакта неизвестен, но, по примерным оценкам, речь идет о нескольких миллионах лет. Ростовчанин добавил, что у него есть документы, свидетельствующие о подлинности артефакта.

- Его подняли дайверы со дна океана. У меня на руках документы, которые они подписывали. Там указано место и время, когда зуб обнаружили, - говорит Александр.

Экспонат зафиксирован на декоративной подставке из базальта. Мужчина считает, что он может украсить интерьер стоматологического кабинета или любого офиса. Стоимость такой "радости" - 15 тысяч рублей.

Отметим, что мегалодон, о котором говорит продавец, считается одним из самых больших и опасных хищников из когда-либо живших на нашей планете. Монстр питался крупными китами и рыбой. Его зубы отлично подходили для того, чтобы разрывать тело жертвы. Вид вымер примерно три миллиона лет назад, как считается, из-за резкого изменения климата.

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