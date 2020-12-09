Стало известно, когда в квартиры жителей Пролетарского района Ростова возобновят подачу тепла после аварии

Батареи в некоторых квартирах Пролетарского района - холодные Фото: Тимур ХАНОВ

Похолодание в Ростове-на-Дону сыграло злую шутку с жителями Пролетарского района. В то время как за окном столбик термометра показывает минусовую температуру, в некоторых домах люди остались без отопления. Просидеть без тепла придется, как минимум, до вечера среды, 9 декабря.

Сейчас на теплотрассе возле площади Свободы ведутся работы по ликвидации аварийной ситуации. На одном из участков образовался прорыв. В составе бригады работают 11 человек и несколько единиц специализированной техники.

Как рассказали в ростовской мэрии, ремонт продлится до 17:00 9 декабря.

Проживающим в Первомайском районе горожанам до этого времени стоит задуматься о теплых вещах и обогревателях.

По прогнозу метеорологов, минусовая температура с умеренным ветром сохранится в течение всего дня.

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