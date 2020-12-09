Тестирование на коронавирус провалили районы Ростовской области

Более десяти муниципалитетов проводят в четыре раза меньше исследований. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ростовская область не достигла целевого уровня охвата тестированием местных жителей. Данные предоставил исполняющий обязанности главы регионального министерства здравоохранения Александр Крат.

По его словам, в регионе необходимо выполнять 200 исследований в день на 100 тысяч населения. Пока такого уровня тестирования достигли только Ростов-на-Дону и Волгодонск.

По словам Александра Крата, в семи муниципалитетах проводится от 150 до 190 исследований, в 13 — от 100 до 150, в 21 — от 50 до 100.

— В 12 муниципалитетах вообще проводится менее 50 исследований: это Белокалитвинский, Веселовский, Волгодонской, Зимовниковский, Кашарский, Мартыновский, Обливский, Октябрьский, Ремонтненский, Семикаракорский, Советский, Тацинский районы. А в Мартыновском и Советском районах — менее 20, — рассказал исполняющий обязанности министра.

Он подчеркнул, что возможности лабораторий позволяют полностью закрыть эту потребность.

Губернатор Василий Голубев поручил министерству проследить, как будет меняться ситуация в ближайшую неделю. По его словам, нужно проводить мониторинг и при необходимости направлять предупреждения главам администраций.

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