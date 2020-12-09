В Ростовской области ищут пропавшую 40-летнюю женщину из Карачаево-Черкессии

Екатерину Евланову разыскивают родственники и полицейские. Фото: ГУ МВД по по Карачаево-Черкесской республике

Донские полицейские разыскивают 40-летнюю Екатерину Александровну Евланову , которая ушла из дома в городе Черкесске осенью и до настоящего времени о ее местоположении неизвестно.

Родственники пропавшей не получают о ней никакой информации с октября. Она не отвечает на телефонные звонки, а также смс и сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Близкие люди опасаются, что Екатерина Евланова попала в беду.

Родственники пропавшей не исключают того, что она могла поехать в Семикаракорский район Ростовской области.

На вид Екатерине Евлановой около 40 лет. Женщина имеет стройную фигуру, у нее длинные русые волосы, которые она заплетает в косу.

- Просим сообщить любую информацию о местонахождении пропавшей по телефону 8-928-026-26-29 или 020 (112 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), - рассказали сотрудники МВД России по Карачаево-Черкесской республике.

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