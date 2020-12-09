Сотни пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких в ростовских ковидных госпиталях

Аппараты ИВЛ помогают дышать пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области медики подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких 223 пациентов с COVID-19. Все они находятся в тяжелом состоянии и не могут самостоятельно дышать.

ИВЛ помогает врачам поддерживать жизнеспособность организма больных ковидом пациентов.

В стационарах Ростовской области находятся 2338 пациентов с COVID-19, за минувший день их число снизилось на 39 человек.

В донском регионе коронавирус диагностировали уже у 43 157 человек. Медики не смогли спасти от опасного вируса 1 547 человек. Только за минувшие сутки, 8 декабря, стало известно, что от смертельной инфекции погибли 25 человек. Врачи отмечают, что лечение людей чаще всего осложняют сопутствующие заболевания, которые снижают иммунитет и жизнеспособность пациентов.

Для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса людям рекомендовано носить маски, перчатки и часто мыть руки.

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