Табачный тайник: через границу в Ростовской области пытались нелегально перевезти партию сигарет

Незадекларированную партию табака обнаружили при проверке
Фото: Михаил ПАТЛИС
На российской границе в пункте пропуска Донецк со стороны Украины таможенники остановили для проверки автомобиль Ford Transit. У 33-летнего водителя нашли крупную партию сигарет.
Специалисты выяснили, что мужчина соорудил в машине дополнительную нишу, в которую спрятал почти 150 тысяч пачек сигарет без маркировки и акцизных марок. Это было сделано для того, чтобы избежать оплаты госпошлин. Заполнять декларацию для перевозки груза украинский автомобилист даже не собирался.
По информации пресс-службы Южного таможенного управления, во время проверки весь табак был изъят. Эксперты оценил стоимость изъятой партии сигарет в 890 тысяч рублей.
Сейчас в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело статье "Незаконное перемещение через таможенную границу табачной продукции".
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