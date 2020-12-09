Ветер усиливается: сноптики рассказали, какая погода ждет ростовчан в ближайшие дни

Сильный ветер может подпортить планы ростовчанам. Фото: Архив КП

Жителям донской столицы стоит быть осторожными и отказаться, по возможности, от перемещений по городу из-за ветра. В четверг, 10 декабря, в течение всего дня порывы ветра могут достигать от пяти до 14 метров в секунду.

Погода не порадует ростовчан солнцем. Так, согласно прогнозу портала "Гисметео", утром столбик термометра покажет минус два градуса. В полдень потеплеет до плюс одного градуса, но уже к вечеру вновь похолодает до минус двух.

Эксперты считают, что из-за сильного ветра продолжит снижаться уровень воды в реке Дон.

Во время порывов ветра ростовчанам стоит быть особенно внимательными. Людям необходимо избегать прогулок вдоль дряхлых деревьев, ветхих домов и слабо укрепленных конструкций.

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