В Ростовской области казаки и спасатели борются с коронавирусом

Спасатели получили от казаков в подарок оборудование. Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На Дону ситуация с ковидом по-прежнему неутешительная. Ежедневно около 300 человек заражаются коронавирусом. В борьбу с болезнью решили вступить и донские казаки. Для этого они объединились со спасателями.

Так, 9 декабря поисково-спасательная служба Морозовского района получила оборудование для дезинфекции. А обзавестись им спасателям помогли местные казаки. В частности, они получили шесть бензиновых мотоопрыскивателей, которые могут использоваться как для дезинфекции объектов и сооружений, так и для ликвидации ландшафтных пожаров.

На церемонии вручения оборудования присутствовал директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов.

- На базе спасательных подразделений будет организована работа с волонтерами, которые примут участие в проведении дезинфекционных обработок социально-значимых объектов и домовладений наиболее незащищенных слоев населения – малообеспеченных семей и людей преклонного возраста на территории сельских поселений. Также спасатели получили специальные защитные костюмы, респираторы, медицинские маски и антисептики, - рассказал Сергей Панов.

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