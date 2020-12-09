Молодой ростовчанин бросился с ножом на знакомого в центре города

Полицейские задержали нападавшего. Фото: Архив КП

Мелкая ссора двух парней в центре Ростова-на-Дону перешла в поножовщину. В какой-то момент один из участников разборки бросился на другого с холодным оружием.

Очевидцы кровавой стычки рассказали о произошедшем полицейским. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что ранее судимый за кражу и мошенничество 23-летний парень кричал, а потом ударил ножом другого.

Люди в погонах задержали нападавшего ростовчанина и отвезли его в отдел полиции № 3 для дальнейших разбирательств.

- Сейчас в отношении задержанного составлен протокол по статье «Мелкое хулиганство», - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

Донские полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято дальнейшее решение.

Врачи устанавливают вред здоровью, который был причинен потерпевшему мужчине. От результатов обследования будет зависеть наказание, которое понесет нападавший.

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