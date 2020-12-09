Ростовчанина ударили по голове из-за дорогого мобильника

Подозреваемые заключены под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ростовчанин написал заявление в полицию после нападения и кражи мобильного телефона в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону.

Пострадавший мужчина пришел в отделение полиции и рассказал о том, что двое неизвестных подошли к нему и стали требовать отдать дорогой телефон. Стоимость мобильника составляет 45 тысяч рублей. После отказа один из злоумышленников ударил ростовчанина по голове, выхватил из рук гаджет, а после подозреваемые сбежали.

По горячим следам полицейским удалось задержать двоих мужчин 42 и 43 лет. Во время установления личностей подозреваемых вскрылось их богатое криминальное прошлое. Мужчины были неоднократно судимы за кражи, разбой и грабеж.

Сейчас злоумышленники заключены под стражу. Против них полицейские возбудили уголовное дело по статье «Разбой».

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