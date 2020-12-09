Дончанин оплатил штраф в полмиллиона рублей после звонка пристава

Должник быстро нашел деньги Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителя Каменского района Ростовской области суд обязал выплатить 500 тысяч рублей в качестве штрафа. Он долгое время не хотел расставаться с крупной суммой и не перечислял деньги на государственный счет.

Судебные приставы неоднократно делали все возможное, чтобы заставить дончанина заплатить штраф. Представители регионального управления ФССП России направили запросы в банки, кредитные организации, регистрирующие органы, а также нашли действующий номер телефона должника.

Впрочем, чтобы обязать жителя области выплатить штраф, приставам хватило одного телефонного обращения. Во время телефонной беседы судебный пристав рассказал должнику о необходимости уплаты штрафа в срок. Уклонение от оплаты всей суммы могло бы повлечь замену штрафа на более строгое наказание.

- После этого мужчина заплатил штраф в полном объеме, - отметили в Управлении ФССП России по Ростовской области.

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