Молодой парень обманул доверчивого дончанина и похитил с его карты деньги

В Ростове поймали молодого злоумышленника Фото: "КП" Архив

В Ростовской области задержали молодого человека, подозреваемого в совершении кражи с банковского счета.

В новочеркасский отдел полиции обратился местный житель и сообщил, что с его счета пропали деньги. Правоохранители незамедлительно занялись поисками злоумышленника.

Стражам порядка удалось найти и задержать подозреваемого. Им оказался 21-летний местный житель. Полицейским удалось выяснить, что парень попросил у потерпевшего телефон, чтобы совершить звонок. А молодой человек не удержался, и воспользовавшись случаем зашел в мобильное приложение банка и перевел на свой счет четыре тысячи рублей. Похищенную сумму он поспешил потратить.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области

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Нападавших удалось задержать.

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