Смертельное ДТП произошло в на трассе под Ростовом

В Ростовской области произошло смертельное ДТП Фото: "КП" Архив

В Ростовской области случилась авария, в которой погибла автоледи.

Инцидент произошел в среду, 9 декабря, на трассе Шахты - Раздорская около половины пятого вечера. По предварительным данным, 32-летняя автоледи за рулем иномарки Citroen вблизи поселка Майский выехала на встречную полосу, там, где это разрешено и столкнулась с автомобилем Ford Cargo под управлением 63-летнего дончанина.

В результате аварии Citroen вспыхнул ярким пламенем, а автоледи скончалась на месте происшествия от полученных травм. Приехавшие к месту аварии медики смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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