За неоплату труда своих сотрудников ответит директор ростовской фирмы

В Ростове директор фирмы задолжал сотрудникам более 3,5 миллионов рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донском регионе директор местной коммерческой организации по производству электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. ответит за то, что долгое время не выплачивал зарплату своим подчиненным.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ " Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".

В ходе следствия стало известно, что с апреля 2018 года и по июль 2019 года 29 сотрудников его фирмы не получали заработную плату. Стоит отметить, что никаких трудностей компания не имела никаких трудностей и вполне могла позволить себе погасить долги перед работниками. Общая сумма долга составила более 3,5 миллионов рублей.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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