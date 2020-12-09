Двое дончан разбили машину бизнесмена и требовали баснословную сумму за украденные у них снасти и улов

В Ростове двое парней отомстили бизнесмену за украденные снасти и улов Фото: Тимур ХАНОВ

В Ростовской области двое местных жителей приковали к себе внимание правоохранителей.

Парни разбили металлическими трубами дорогостоящую машину местного предпринимателя, а затем стали вымогать у него 1,7 миллиона рублей за то, что бизнесмен якобы похитил у них рыболовные снасти и пойманную рыбу. Инцидент произошел в Цимлянском районе донского региона.

- В отношении братьев К. возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство", - сообщили в пресс-службе УФСБ по Ростовской области.

Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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По словам очевидцев, это сделали таксисты – нелегалы.

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