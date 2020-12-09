Очередная фотография Анастасии Костенко подверглась критике подписчиков

Ростовчанка Анастасия Костенко снова насмешила подписчиков. Фото: аккаунт Анастасии Костеко в Инстаграм

Ростовчанка Анастасия Костенко изрядно рассмешила своих подписчиков.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка опубликовала новое фото, на котором она запечатлена на фоне строящегося жилого комплекса и сверкающих огоньками небольших елей. Но на заднем фоне можно обратить внимание на проезжающий мимо дорогой Mercedes. Если внимательно всмотреться в фото, то можно заметить, что автомобиль нарисован. Именно это и вызвало саркастические замечания подписчиков.

В тексте под фото девушка написала, что этот год ей пришелся по душе из-за рождения ребенка, переезда в Казань и новых знакомых. Кроме того, ростовчанка отметила, что ей выпала честь вести спортивное шоу для хоккейного клуба. А посмеивающимся в комментариях поклонникам девушка ответила следующее:

- Это специальная наклейка в программе для Instagram. Захотелось мне так. В моем представлении, не очень гармонировала чья-то грязненькая машина.

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Об этом в соцсетях рассказала третья жена футболиста Дмитрия Тарасова.

АЛЛО!

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