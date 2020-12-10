Отключения света 10 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда

В Ростове грядут масштабные отключения света Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Отключения света 8 декабря 2020 года в Ростове-на-Дону: где и когда. Тысячи ростовчан останутся без света в середине рабочей недели. Об этом сообщает "Донэнерго". Причинами отключений станут работы по профилактике аварийных ситуаций.

В четверг, 10 декабря, с 8:00 до 18:00 электричество отключат на ул. Ивановского 2-26, 1-23; ул. Подтелкова 20-36; ул. Розы Люксембург 34-40; ул. Сеченова 6-10, 1-11; ул. Мечникова 45, 45А, 47, 49; ул. Фрунзе 24; ул. Крайсовпрофская 28-40, 33-45; пер. Почтовый 28-40, 33-45.

С 9:00 до 17:00 света не будет по следующим адресам ул. Малюгиной 21-61, 4-42; ул. 1-й пер. 1-21, 4-20; ул. Филимоновская 35-37, 2-8; ул. Киргизская 1, 3, 5, 5/1, 9/2, 9/3, 12Д; ул. 50-летия Ростсельмаша 7В; ул. Богачева 35-39, 69А, 52-98; пер. Казачий 1-7, 2-6; ул. Кузнечная 102-122; ул. Магнитогорская 43-67, 135-137, 106-132; ул. Портовая 424-504; ул. Судостроительная 45-49; ул. Добровольского 18, 20, 20/1, 20/2, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4; ул. Комарова 22, 24, 26; пер. Авроры 1-25, 2-18; ул. Амбулаторная 61-91, 14А, 55; пер. Декабристов 1-15, 2-20; пер. Новосибирский 1-19, 2-26; пер. Маратовский 5, 2-6; пер. Осовиахимовский 1-7, 2-8; ул. Перекопская 1-19, 2-22; пер. Поповского 1-25, 2-34; ул. Портовая 87-97; пер. Рабочий 1-15, 2-14; пер. Самошкина 1-29, 10-38.

С 9:30 до 18:00 электроэнергией не смогут воспользоваться жители пер. Машиностроительный 11, 2, 4; просп. Стачки 251А, 253А, 312/1, 400, 252/2, 257, 254/1, 304, 302, 306, 318, 243А, 298, 257А, 248; ул. Малиновского 13/2, 11Г; ул. Пескова 17П, 17Т, 17/4, 17Д; С/Т «Ростовэнерго»; С/Т «Садовод-Любитель»; СНТ «Мечта»; ООО «Астрагал».

С 10:00 до 12:00 электроприборы не будут работать по адресам ул. Содружества 184/1; ул. Петрозаводская 137В, 137А, 123-133, 124-134; пер. Сортовой 1-45, 2-50; пер. Снеговой 29-83, 2-40; ул. Томская 31-93, 28-86.

А с 13:00 до 15:00 без света останутся жители ул. Содружества 184/1; ул. Петрозаводская 137-147, 137А, 144-178; ул. Макарова 2-16, 26-30, 3-47; ул. Белостокская 1-29, 2-24; ул. Львовская 3-23, 2-32; ул. Мичуринская 157; пер. Араратский 2А, 2Б, 7-13.

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