Пожар в Ростовской области унес жизнь местного жителя

В Ростовской области в пожаре погиб человек. Фото: ГУ МЧС

В Ростовской области по неизвестной причине вспыхнул частный дом.

Инцидент произошел в среду, 9 декабря, около половины четвертого утра в городе Гуково на улице Переездной. Соседи заметили как валит густой черный дым и почувствовали запах гари. Они незамедлительно вызвали к месту происшествия бригаду пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламенем уже было охвачено 70 квадратных метров помещения. Локализовать возгорание удалось в 03:50, а полностью пламя было потушено еще в течение пяти минут. Зайдя в дом, спасатели обнаружили изрядно обгоревший труп. Пока причина пожара и личность погибшего остаются неизвестными, их предстоит выяснить и установить экспертам.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 16 человек личного состава, 4 единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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