"Пошла на риск ради эффектных кадров": Жена Дмитрия Диброва удивила поклонников

Полина Диброва примерила традиционный русский сарафан. Фото: Instagram Полина Диброва
31-летняя Полина Диброва поделилась яркими кадрами. Жена популярного телеведущего предстала в образе русской красавицы позировала в красном сарафане до пят, а также в расшитом бисером кокошнике и мехах.
Снимки на фоне осенней природы оказались удачными. Полина Диброва смогла передать хорошее настроение и дух патриотизма. На нескольких кадрах супруга телеведущего позировала с живой лисицей.
Снимок с лисой получился эффектным. Фото: Instagram Полина Диброва
Ради красивых кадров Полине Дибровой пришлось изрядно понервничать, а также пройти специальный инструктаж. Но все страхи дончанки оказались напрасны.
- Милое воспитанное животное, а за угощение готова вскарабкаться на мой восхитительный наряд, - отметила Полина Диброва в Instagram.
Фотоссесия пришлась по душе многочисленным подписчикам Полины. Очарованные снимками люди завалили донскую красавицу комплиментами.
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