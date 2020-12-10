Две женщины пострадали в аварии в Ростовской области

Пострадавших с травмами доставили в больницу Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

В Таганроге на улице Чехова, 230 произошла авария, в которой пострадали две женщины. ДТП зарегистрировали накануне, 9 декабря, около 21:30.

По предварительной информации, 30-летний водитель ВАЗ-21120 во время поворота случайно столкнулся с автомобилем BYD.

Удар был такой силы, что пострадали две молодые женщины в разных машинах. Медицинская помощь потребовалась 20-летней пассажирке иномарки и 18-летней девушке, которая сидела в отечественном автомобиле. Пострадавших женщин с травмами доставили в больницу.

В донском Управлении ГИБДД отметили, что по факту аварии проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП.

Спустя несколько часов в этот же день смертельная авария произошла в Азовском районе Ростовской области. На трассе в темноте водитель сбил пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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