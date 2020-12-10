Какую ванну выбрать: плюсы и минусы различных материалов

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Во время ремонта и обустройства ванной комнаты встает вопрос о выборе качественной сантехники. И выбор ванны в этом случае очень важен. Материалов для ванны сейчас много – чугун, сталь, акрил, различные композитные материалы. Стальная ванна достаточно дешева и легко устанавливается, но для нее требуется специальная рама и шумит она очень сильно. Среди чугунных вариантов можно найти красивые и стильные ванны, но они много весят. Одним из лучших вариантов можно назвать акриловую ванну – она может изготавливаться в разных расцветках и впишется практически в любой интерьер.

Также нужно помнить, что вся приобретаемая сантехника должна сочетаться друг с другом.

О правилах обустройства ванной комнаты, особенностях материалов для ванн и раковин, преимуществах душевых уголков можно прочитать в материале «Архимеду и не снилось».