Колдунья вместо порчи сняла с донской пенсионерки 370 тысяч рублей

Подозреваемую заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пенсионерка из Каменского района Ростовской области решила избавиться от всех своих бед с помощью колдовской магии. Все началось с того, что к пожилой женщине на улице подошла незнакомка. Она рассказала о том, что на нее наложена порча. Снять "дурной глаз" поможет магический обряд очищения. Но для этого пенсионерке нужно собрать и принести все свои деньги. И не затем, чтобы отдать, а только для магического обряда. Случайная знакомая уверяла, что это непременно поможет, ведь она обладает сверхъестественными способностями.

Пенсионерка четко выполнила все наказы "колдуньи". Собрала всю наличность - 370 тысяч рублей, положила ее в пакет и пошла очищаться от порчи.

После нескольких приговоров и магических жестов, специалист по магии вернула женщине пакет. И та с радостью пошла домой, ведь она избавилась от ненавистной порчи. Но дома пенсионерка испытала огромное разочарование. В своем пакете она нашла только обрезки бумаги. Там не было ни одной денежной купюры. Обманутая дончанка написала заявление в полицию.

- Оперативники угрозыска нашли и задержали 35-летнюю ростовчанку, - рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

Сейчас подозреваемой предъявлено обвинение в мошенничеств». Она заключена под стражу.

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