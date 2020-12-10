В Ростове участкового подозревают в избиении торговца рыбой на Центральном рынке

Конфликт произошел в рыбных рядах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове-на-Дону сотрудник полиции, участковый одного из отделов, повздорил с работниками рыбных рядов на Центральном рынке. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, вначале младший лейтенант полиции начал оскорблять торговцев, не скупясь на крепкое словцо.

словесная перепалка переросла в потасовку. Как отметил источник издания, 38-летний правоохранитель несколько раз ударил по голове одного из продавцов.

- В результате у мужчины были зафиксированы телесные повреждения в виде ушиба мягкой ткани головы, - уточнил собеседник издания.

Известно, что участковый работает в органах внутренних дел с 2003 года, имеет высшее образование. Сейчас в его отношении собран материал проверки, который направлен в собственную службу безопасности.

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