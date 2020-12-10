В центре Ростова несколько домов остались без отопления

Батареи в квартирах некоторых ростовчан - холодные Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жителям нескольких многоквартирных домов в центре Ростова придется целый день просидеть без отопления. Всему виной коммунальная авария, которая произошла в переулке Семашко. Подачу тепла в привычном объеме коммунальщики планируют восстановить к вечеру, 10 декабря.

Среди зимы с холодными батареями в квартирах оказались жители 34 домов, расположенных на Семашко на участке от улицы Пушкинской до Тургеневской.

Сейчас работы по устранению коммунальной аварии ведут две аварийные бригады «Ростовских тепловых сетей». На поврежденном участке магистральной сети работают восемь специалистов и шесть единиц автоспецтехники.

Вопрос ремонта теплосети на Семашко находится на контроле городских властей. За ходом работ следит заместитель главы ростовской администрации Алексей Пикалов.

- Все аварийно-восстановительные работы планируется завершить до 21:00, - отметили в мэрии.

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