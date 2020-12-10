«Бросили умирать на мороз!»: от смерти щенков, выброшенных в мусорный бак, спасла жительница Батайска

Собак выбросили, как ненужную вещь. Фото: страница в ФБ Эльвиры Хапаловой.

С нечеловеческой жестокостью людей по отношению к животным столкнулась жительница Батайска. Нерадивые хозяева бросили умирать на мороз одиннадцать (!) щенков. Спасти жизни малышей удалось чудом. Пушистые комочки от холода и голода пищали в мусорном баке. Их случайно заметили рабочие бригады по уборке коммунальных отходов.

Свидетелями этой душещипательной сцены стали случайные прохожие. Они помогли вытащить щенков из контейнеров, а потом соорудили убежище из коробок и старого дивана. Так и просидели малыши до вечера, пока их не забрала на передержку неравнодушная женщина. Оставить ни в чем не повинных малышей замерзать на лице в минус десять ей не позволило сердце.

Прошло уже несколько дней, но женщина все еще никак не может понять, как можно выбросить животных на улицу в лютый мороз. Никакие финансовые сложности, семейные проблемы, по мнению батайчанки, не должны превращать людей в зверей.

Сейчас зоозащитница хочет разыскать людей, которые совершили этот бесчеловечный поступок.

- Я не преследую цель наказать существо, которое бросило щенков умирать, хотя где-то в глубине души такие порывы есть. Мне хочется посмотреть в глаза людям, которые так поступают, - говорит зоозащитница Эльвира Хапалова. - Если бы у нас в Батайске был приют для животных, то такой ситуации бы не возникло.

Сейчас женщина ищет для щенков добрых и любящих хозяев. Самой большой ее мечтой является строительство приюта для бездомных животных.

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