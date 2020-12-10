Ростовчанка перевела 1,6 миллиона рублей на "безопасный" счет и лишилась денег

Обманутая женщина перевела все деньги с карты мошенникам. Фото: Архив КП

Преступники 21 века вовсю обманывают наивных людей, представляясь сотрудниками служб безопасности банков. На очередную уловку мошенников попалась жительница Таганрога, которая перевела все деньги на "безопасный" счет.

Дончанке по телефону рассказали, что с ее банковской картой происходят мошеннические действия. Остановить их можно только в том случае, если она срочно переведет деньги на новый специально созданный счет. Это простое действие якобы обезопасит ее от аферистов.

Недолго думая, женщина совершила перевод. Она назвала секретный код и уже вздохнула спокойно. Но спустя пару минут стало ясно, что ее обманули. Своими руками таганроженка перевела деньги мошенникам.

Обманутая женщина помчалась в отделение полиции, где написала заявление о пропаже 1,6 млн рублей с ее банковского счета.

Полицейские возбудили дело по статье "Мошенничество". Виновных в хищении денег сейчас ищут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Какая будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозы

Рассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM