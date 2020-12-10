Спортсменка из Ростова собирается полететь в космос

Влада Чигирева мечтает о космосе. Фото: Официальный аккаунт Чигиревой в "Инстаграм"
Спортсменка из Ростова-на-Дону, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, победительница европейских соревнований Влада Чигирева поделилось своей мечтой.
Девушка написала в «Инстаграме», что с детства мечтала о полете в космос. На это повлияла поездка в Звездный городок.
- А пока моя мечта только накапливает энергию и созревает для того, чтобы воплотиться, - поделилась девушка.
Ранее "Комсомольская правда - Ростов" сообщала, что девушка порадовала поклонников новыми снимками, опубликованными в ее аккаунте в «Инстаграме».
Она сама придумала сценарий фотосессии. Основным лейтмотивом проекта стала вода. Съемки проходили в бассейне, поэтому пришлось использовать специальную фототехнику.
Стоит отметить, что фотосет был парным. С Владой снялся молодой человек. Перед тем, как приступить к работе, девушка провела для парней настоящий кастинг, во время которого и был выбран партнер для съемки.
Сама Влада, по всей видимости, была в образе Русалки, а ее партнер в фотосессии выступил в роли Тритона.
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Каждый день спортсменок расписан по минутам
Донская спортсменка, синхронистка Влада Чигирева, сейчас находится в Арабских Эмиратах. Вместе с командой девушка активно тренируется. Каждая минута у Чигиревой расписана. О непростом режиме дня она рассказала в своем «Инстаграме».
АЛЛО!
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