18-летний парень скончался он коронавируса в Ростовской области

У молодого человека было хроническое заболевание. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области от коронавируса скончался 18-летний парень. Об этом сообщили в донском правительстве.

Что могло осложнить течение болезни, не сообщается. Известно лишь, что у молодого человека было хроническое заболевание.

Всего за сутки подтвердилась смерть еще 26 зараженных. Кроме 18-летнего пациента от ковида скончались 15 мужчин от 55 до 95 лет. Жертвами стали 10 женщин в возрасте до 90 лет. Самой молодой из них всего 33 года. Отмечается, что все эти пациенты также страдали от хронических заболеваний.

Таким образом, с начала пандемии умерли 1573 человека.

За сутки выздоровели 249 пациентов. Всего от вируса вылечились 35230 жителей.

По данным на 10 декабря, заразились 378 жителей Ростовской области. Общее число заболевших достигло 43 535 человек. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,09.

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