Лидером по числу заболевших остается Ростов-на-Дону. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 46 городах и районах Ростовской области. Данные об этом публикует донское правительство.

Лидером по числу заболевших снова стал Ростов-на-Дону. Здесь коронавирусом за сутки заразились 140 человек. Больше десяти случаев зарегистрировано в семи городах и районах. Так, по 15 заболевших выявили в Зерноградском и Миллеровском районах, по 14 — в Новочеркасске и Волгодонске, 12 — в Каменске-Шахтинском, по 11 — в Батайске и Гукове. По десять человек получили положительные тесты в Азовском и Сальском районах.

Напомним, за сутки в Ростовской области ковид подтвердился у 378 жителей. Общее число инфицированных с начала пандемии составило 43 535.

10 декабря случаи заражения коронавирусом нашли также в следующих городах и районах:

Новошахтинске, Шахтах, Шолоховском районе (по девять), Таганроге (восемь), Белокалитвинском, Морозовском, Неклиновском районах (по семь), Звереве, Аксайском, Каменском (по пять), Заветинском, Красносулинском, Мясниковском, Песчанокопском районах (по четыре), Азове, Кагальницком, Октябрьском, Семикаракорском, Цимлянском (по три), Дубовском, Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Милютинском, Обливском, Тарасовском, Целинском (по два), Багаевском, Веселовском, Волгодонском, Кашарском, Константиновском, Куйбышевском, Родионово-Несветайском, Тацинском, Усть-Донецком, Чертковском районах (по одному).

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