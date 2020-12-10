Бывшая жена экс-короля Малайзии из Ростова рассказала, чего боится больше всего на свете

Оксана Воеводина работает за границей. Фото: Instagram Оксана Воеводина

Бывшая жена экс-короля Малайзии разоткровенничалась с подписчиками. Донская красавица удивила многих признанием о том, что для нее является самым страшным в жизни.

28-летнюю, казалось бы счастливую женщину, пугают вовсе не разборки с бывшим мужем, вопросы, связанные с сыном, карьерой и личной жизнью. Оксана Воеводина боится остановиться на месте в своих достижениях.

- Самое страшное для меня – застыть в развитии, - рассказывает красавица в своем профиле в Instagram. - Мне близок дух свободы и предпринимательства, и я никогда не делала ставку на успех исключительно в модельном бизнесе, где главное – внешность.

По словам Воеводиной, ей страшно подумать, что она запомнится людям исключительно, как обладательница титула "Мисс Москва-2015".

Она окончила РЭУ им. Г.В.Плеханова со степенью бакалавра экономики, а после училась в магистратуре. Образование помогло ей получить хорошую должность.

Оксана Воеводина отметила, что сейчас работает директором по маркетингу и международным коммуникациям в консалтинговой компании.

Сейчас ей удается совмещать работу, бизнес и находить время для сына.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трек дончанина попал в мем про танцующих носильщиков гробов и прогремел на весь мир

Антона Игумнова признали одним из самых популярных за рубежном российских исполнителей (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.