Модель «Плейбоя» из Ростова рассказала о том, как американское правительство проверяет браки на прочность

Лиза Кей рассказала о том, как полиция США проверяет прочность браков. Фото: официальный аккаунт модели в "Инстаграм"

Лиза Кей, родившаяся в донской столице и построившая карьеру модели в США, активно ведет блог в «Инстаграме». В нем девушка рассказывает о себе и об Америке. Последний пост в ленте модель журнала «Плейбой» посвятила бракам. В частности, речь идет о свадьбе с иностранцами.

Дело в том, что союз с гражданином США дает иммигранту право на грин-карту.

- Тот самый заветный вид на жительство. Но помимо пакета документов, прививок и чистого прошлого без криминала, вам предстоит самое главное - прийти вдвоем на интервью и доказать офицеру, что вы реальная пара, и брак у вас тоже реальный, - рассказала Лиза.

Стоит отметить, что брак за деньги, к которому иностранцы стремятся ради гражданства, очень популярен в США. Однако это наказуемое деяние. В итоге американца могут лишить свободы, а иммигранта – депортировать.

- Эти интервью - самое страшное для таких мошенников, ведь на нем вас будут подробно допрашивать. Задавать вопросы о том, как вы познакомились, как открывается раковина в ванне. На какой стороне кровати спит ваша супруга, - рассказала Лиза.

При этом девушка отметила, что на многие вопросы будет ответить невозможно, если пара не жила вместе.

Офицер также имеет право опросить соседей и позвонить работодателю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Модель Playboy Лиза Кей показала длинные ноги и проинструктировала «зеленых начинашек»

Ростовчанка рассказала, как не стать жертвой аферистов

Ростовчанка, которая уехала в США, снялась в Playboy и построила карьеру модели, дала инструктаж начинающим моделям о том, как не стать жертвой обманщиков.

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.