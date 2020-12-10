Движение транспорта ограничат в Ростове-на-Дону из-за матча

Проезд на нескольких участках запретят 17 декабря. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

На Левом берегу ограничат движение транспорта из-за матча «Ростов» — ЦСКА. Дороги перекроют 17 декабря, сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

С 17:00 по 00:00 проезд запретят по съезду с Южного подъезда к городу. В это же время ограничат движение по дорогам западного и восточного проездов «Ростов Арены».

Кроме того, с 19:30 до 00:00 водители не смогут проехать по Магистральной улице от Южного подъезда до улицы Левобережной.

17 декабря на стадионе пройдет матч 19 тура Российской Премьер-Лиги. Игра начнется в 20:00.

Напомним, с 1 января в Ростове-на-Дону закроют мост на Малиновского. Ограничения могут затруднить движение транспорта в разных районах города. Ранее «Комсомольская правда-Ростов» писала, где ожидаются пробки и как их объехать.

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