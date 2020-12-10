Как чистить квартиру, чтобы не заразиться коронавирусом, объяснили в Роспотребнадзоре

При обработке поверхностей нельзя использовать токсичные вещества. Фото: ООН

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области опубликовало перечень конкретных рекомендаций, которые помогут человеку уменьшить риск заражения коронавирусом в период пандемии.

В ведомстве поясняют, что вирус живет на различных видах поверхностей, окружающих нас ежедневно. Он летает на частицах в воздухе, может находится на посуде, белье. Если с вами живет инфицированный, правила чистки помещения могут помочь вам избежать заражения.

Во-первых, кроме влажной уборки периодически нужно протирать поверхности, которые загрязняются быстрее остальных. Это ручки шкафов, дверей, полки, где лежат вещи первой необходимости, вешалки. Не забывайте часто проветривать помещения и обрабатывать предметы спиртом или дезинфицирующим средствами.

Во-вторых, если у вас есть посудомоечная машина, при ее работе следует выбирать термохимический или термический режимы. Температура внутри должна быть не менее 600 градусов. В противном случае вирус может остаться на поверхности тарелок, приборов и кружек.

В-третьих, для дезинфекции предметов необходимо использовать малотоксичные средства на основе спирта или другого, безопасного для человека вещества.

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