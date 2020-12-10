Анастасия Костенко показала милое фото с родной сестрой

Анастасия Костенко с сестрой - Кристиной. Фото: Instagram Анастасия Костенко

Третья по счету жена футболиста Дмитрия Тарасова вновь удивила людей. 26-летняя ростовская красавица Анастасия Костенко показала поклонникам свою родную сестру - Кристину.

Девушка младше Анастасии на шесть лет, но, несмотря на возраст, она уже успела выйти замуж, получить интересную профессию и попробовать себя в разных сферах.

Судя по всему, Кристина приехала в гости к старшей сестре в Казань из Санкт-Петербурга. Девушка посмотрела местные достопримечательности, побывала в салоне красоты и чудесно провела время с Анастасией.

Известно, что Кристина обожает проводить время со своими племянницами. Милана и Ева всегда с удовольствием играют с любимой тетей. Правда, такие встречи бывают не очень частыми из-за того, что Анастасия с дочками и мужем живут в основном в Москве.

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