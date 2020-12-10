Ростовская АЭС: Более 84,5 миллиардов кВт.ч электроэнергии выработал за первые 10 лет эксплуатации энергоблок №2

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

10 декабря 2010 года энергоблок №2 Ростовской АЭС был принят в промышленную эксплуатацию. Второй энергоблок Ростовской АЭС стал первенцем Программы перспективного развития атомной энергетики России, принятой в 2006 году.

«Все эти годы энергоблок №2 Ростовской АЭС работает эффективно и безопасно. Выдал в Единую энергосистему России 84 млрд. 534 млн. кВт.ч электроэнергии. Этого количества энергии, например, хватило бы для обеспечения всего Ставропольского края в течение 8 лет или 13 лет всех потребителей Республики Дагестан. Коллектив атомной станции обеспечивает выполнение всех производственных задач и строгое соблюдение всех экологических норм и требований», - отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

На Ростовской АЭС в эксплуатации находится 4 энергоблока. Доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга составляет около 30%. Электроэнергия атомной станции поступает в ОЭС Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2020 год в объёме 30,9 млрд кВт.ч.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru