"Высокие технологии – будущее нашего здравоохранения": Алексей Логвиненко о начале работы аппарата для операций на сердце

Работа ангиографа. Фото: соц. сети Алексея Логвиненко

Глава администрации Ростова-на-Дону сообщил о старте работы на новом высокотехнологичном аппарате, который установили в сосудистом центре городской БСМП. По словам Алексея Логвиненко, с помощью этого современного оборудования врачи смогут выявлять сложные заболевания сердца и сосудов. Соответствующая информация появилась в его инстаграм-аккаунте.

Алексей Валентинович сообщил, что в октябре этого года власти открыли новый сосудистый центр, где уже оказывается высокотехнологичная помощь пациентам с инфарктами и инсультами. Сложнейшие операции, которые раньше делали хирурги вручную, теперь будут выполнять на современном оборудование.

Уже начал работу, так называемый ангиограф. Он позволяет лечить сосуды без общего наркоза и разрезов. Для этого делается "ювелирный" прокол на запястье или бедре пациента. В таком случае снижаются риски, и людям не требуется долгая реабилитация.

- Кроме того, ангиограф предназначен для диагностики бляшек внутри коронарных сосудов. Это является профилактикой инфарктов при нестабильной стенокардии, - добавил Алексей Логвиненко. - Высокие технологии – будущее нашего здравоохранения.

Известно, что использование второго ангиографа позволит значительно расширить объем медицинской помощи и улучшить ее качество.