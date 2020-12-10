В Ростовской области суд временно приостановил работу аптеки из-за 14 тысяч "забытых" лекарств

Аптека откроет свои двери для покупателей только через два месяца Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростовской области временно закрыли аптеку, в которой обнаружили серьезные нарушения. Как сообщили в региональном управлении Росздравнадзора, фармацевты там не считали препараты, популярные среди наркоманов.

Во время проверки выяснилось, что сотрудники аптеки получили от поставщиков крупную партию лекарств. В подсобных помещениях специалисты обнаружили 14 тысяч 296 упаковок неучтенных сильнодействующих препаратов. Медикаменты покупателям отпускались без рецепта и каких-либо документов, что является грубым нарушением.

Материалы проведенной проверки передали в Арбитражный суд. В итоге аптечную организацию привлекли к административной ответственности, приостановив ее работу на 60 суток. Только после истечения этого срока прежняя работа аптеки будет восстановлена. За два месяца сотрудникам необходимо будет устранить выявленные во время проверки нарушения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я не знаю, как их кормить»: Батайчанка, приютившая 150 собак в своем доме, ищет помощи

В социальных сетях сердобольная женщина пишет посты с просьбой оказать ей поддержку на закупку корма, пеленок и лекарств (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.