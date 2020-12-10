Серийного вора велосипедов поймали в Ростове-на-Дону

Велосипеды похищали прямо со специальной парковки Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

Любовь к двухколесному транспорту обернулась крупной бедой для 45-летнего ростовчанина. Мужчина присваивал себе приглянувшиеся дорогие велосипеды.

Один из потерпевших написал заявление в полицию. Он рассказал, что пристегнул свой велосипед у входа в магазин замком и тросом. Но, уже спустя несколько минут, своего транспортного средства не обнаружил.

Полицейские считают, что подозреваемый с помощью специальных кусачек резал противоугонные крепления, а затем просто угонял велосипеды с мест парковки.

Сотрудники донского главка считают, что мужчина причастен, как минимум, к двум случаям кражи. Согласно подсчетам, общая сумма ущерба составила более ста тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и ждет суда.

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