Серийного вора велосипедов поймали в Ростове-на-Дону

Велосипеды похищали прямо со специальной парковки
Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ
Любовь к двухколесному транспорту обернулась крупной бедой для 45-летнего ростовчанина. Мужчина присваивал себе приглянувшиеся дорогие велосипеды.
Один из потерпевших написал заявление в полицию. Он рассказал, что пристегнул свой велосипед у входа в магазин замком и тросом. Но, уже спустя несколько минут, своего транспортного средства не обнаружил.
Полицейские считают, что подозреваемый с помощью специальных кусачек резал противоугонные крепления, а затем просто угонял велосипеды с мест парковки.
Сотрудники донского главка считают, что мужчина причастен, как минимум, к двум случаям кражи. Согласно подсчетам, общая сумма ущерба составила более ста тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили дело уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и ждет суда.
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