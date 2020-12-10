Разбойник ограбил продавщицу магазина в Новочеркасске из-за пустой кассы

Сумма ущерба составила 45 тысяч рублей. Фото: Архив КП

Мужчина пытался ограбить магазин в Новочеркасске. Он проник в помещение вместе с продавщицей, вскрыл кассу и уже было надеялся поживиться деньгами, но вдруг увидел пустую кассу.

Изумлению грабителя не было предела. Разозлившись, он с кулаками и криками напал на продавщицу, избил ее, а затем забрал мобильный телефон женщины и 10 тысяч рублей. Преступник сбежал с телефоном и наличными пострадавшей. Общая сумма ущерба составила 45 тысяч рублей.

Несмотря на боль, кровоточащие раны и ссадины, женщина нашла в себе силы обратиться в полицию. Преступника удалось задержать по горячим следам. Полицейские вернули ей похищенный мобильный, а вот деньги злоумышленник успел потратить.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Он заключен под стражу.

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