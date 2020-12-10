Семилетний ребенок получил лекарство только после жалобы в ростовскую прокуратуру

Суд вынес решение в пользу ребенка-инвалида. фото: Архив КП

Безысходность привела ростовчанку в прокуратуру. Отчаявшись получить лекарство для ребенка, она написала гневную жалобу в надзорное ведомство.

Специалисты начали проверку и выяснили, что семилетнему ребенку-инвалиду было показано лечение дорогостоящим препаратом. Но по какой-то причине ростовские врачи не выписывали малышу необходимое лекарство. В течение длительного времени состояние здоровья маленького пациента ухудшалось день ото дня.

Сотрудники прокуратуры направили в суд исковое заявление об устранении нарушений закона РФ.

- Все исковые требования были удовлетворены, - рассказали в региональной прокуратуре.

После этого ребенок получил необходимое для здоровья лекарство. Сейчас маленький ростовчанин чувствует себя намного лучше. Его состояние стало приходить в норму после длительного отсутствия необходимого лечения.

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