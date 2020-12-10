На Дону задержали закладчика наркотиков

Полицейские задержали закладчика наркотиков. фото: Архив КП

В Шахтах сотрудники полиции задержали 20-летнего парня, подозреваемого в распространении наркотиков. При себе у него обнаружили около одиннадцати граммов синтетических наркотиков.

По версии следствия, запрещенные вещества дончанин хранил для дальнейшего сбыта путем закладок в разных районах города Шахты. В обмен на деньги в тайниках оставлялись фасованные наркотики для покупателей. К такому выводу специалисты пришли после того, как изъяли у дончанина несколько свертков с порошкообразным веществом.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Если в суде будет доказана вина задержанного парня, то ему грозит лишение свободы с отбыванием наказания в колонии.

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