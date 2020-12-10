Ростовским студентам-медикам заплатят за работу в пандемию

Студенты получат деньги за работу в безопасных условиях Фото: Артем КИЛЬКИН

Студенты медицинских училищ получат деньги за работу в пандемию коронавируса. Губернатор донского региона Василий Голубев распорядился направить из бюджета более 17 миллионов рублей.

Выплаты положены учащимся, которые не работали в ковидных госпиталях или с пациентами, зараженными COVID-19.

Дополнительная доплата за труд студентов-медиков среднего звена в пандемию составит семь тысяч рублей за ноябрь и декабрь.

Деньги будут направлены во все медколледжи Ростовской области, а после перечислены студентам.

- Выплаты студенты-медики получат до конца декабря, - отметили в правительстве региона.

Работа учащихся медколледжей в больницах и поликлиниках помогла перенаправить на борьбу со смертельно опасным коронавирусом более опытных специалистов. Часть людей из среднего медицинского персонала на время пандемии перешли работать в ковидные госпитали.

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