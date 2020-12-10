В центре Ростова устранили коммунальную аварию, оставившую людей в мороз без отопления

Подачу отопления в привычном объеме восстановят до конца дня Фото: Тимур ХАНОВ

Специалисты устранили коммунальную аварию в центре донской столицы. Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", в переулке Семашко на одном из участков магистральной сети образовался порыв.

В течение дня тепла не было в 34 многоквартирных домах. Ситуация осложнялась тем, что за окном почти весь день стояла минусовая температура.

На поврежденном участке работали восемь специалистов. Ремонтные работы на теплосети были завершены около 17.30. Сейчас происходит заполнение инженерных коммуникаций специальным теплоносителем.

После этого за несколько часов давление и температура должны были прийти в норму, а далее управляющим организациям предстояло отрегулировать системы отопления многоквартирных домов.

- В полном объеме тепло начнет поступать до 22 часов четверга, 10 декабря, - уточнили в городской мэрии.

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