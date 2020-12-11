Чиновник из Азова нанес ущерб государству на 100 миллионов рублей

Нанесенный ущерб государству оценили в 100 миллионов рублей. Фото: Архив КП
Донские следователи заинтересовались работой одного из чиновников города Азова Ростовской области, которого подозревают в превышении должностных полномочий.
Во время расследования установлено, что два года назад тот допустил грубые нарушения градостроительного, земельного и лесного законодательства. В собственность одному из бизнесменов незаконно передали 40 земельных участков. Своими действиями чиновникнанес ущерб государству в 100 миллионов рублей.
- Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - отметили в региональном Следственном Управлении Следственного Комитета.
Сейчас донские следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего должностного преступления.
Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то он может отправиться в тюрьму на несколько лет. Однако санкции данной статьи подразумевают и крупный денежный штраф.
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