Чиновник из Азова нанес ущерб государству на 100 миллионов рублей

Нанесенный ущерб государству оценили в 100 миллионов рублей. Фото: Архив КП

Донские следователи заинтересовались работой одного из чиновников города Азова Ростовской области, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

Во время расследования установлено, что два года назад тот допустил грубые нарушения градостроительного, земельного и лесного законодательства. В собственность одному из бизнесменов незаконно передали 40 земельных участков. Своими действиями чиновникнанес ущерб государству в 100 миллионов рублей.

- Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - отметили в региональном Следственном Управлении Следственного Комитета.

Сейчас донские следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего должностного преступления.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, то он может отправиться в тюрьму на несколько лет. Однако санкции данной статьи подразумевают и крупный денежный штраф.

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