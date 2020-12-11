Из ледяной ловушки вытащили рыбака спасатели на Дону

Спасатели пробрались к рыбаку с помощью судна на воздушной подушке. ФОТО: правительство РО

Рыбалка в донском устье чуть не закончилась трагически для жителя Азова. Мужчина вышел на промысел вечером на надувной лодке. Он решил порыбачить неподалеку от речного зернового терминала и спустил самодельный якорь в той части реки, где сейчас продолжают ходить суда. Один из кораблей шел на довольно большой скорости и сместил пятно льда и ледяной каши. Рыбак оказался заблокирован посреди реки на своем не очень надежном плавсредстве.

Мужчина позвонил диспетчеру службы 112, в тот вечер на территории дежурили спасатели Андрей Рущенко и Денис Сошин, рассказал замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. Спасателям удалось пробраться к лодке на судне на воздушной подушке. Они доставили озябшего рыбака на берег. Мужчина отказался от медицинской помощи и отправился домой.

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