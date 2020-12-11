В Ростовской области более 40 тысяч человек продлили инвалидность по упрощенной системе

Во время пандемии людям гораздо легче продлить инвалидность. Фото: Архив КП

Жителям донского региона во время пандемии упростили процедуру продления инвалидности. Сейчас людям с ограниченными возможностями не нужно повторно проходить медицинскую комиссию и собирать справки. Упрощенная система позволяет оформить документы без личного посещения больниц.

Временные изменения введены из-за угрозы распространения COVID-19. Этой возможностью в регионе воспользовались более 40 тысяч человек.

Как рассказала исполняющая обязанности руководителя регионального бюро медико-социальной экспертизы Алина Медовник, по упрощенному порядку также были признаны инвалидами дети с ограниченными возможностями здоровья. Им был присвоен статус «ребенок-инвалид».

По ее словам, новые правила позволяют сотрудникам бюро продлевать инвалидность и степень утраты профессиональной трудоспособности на полгода.

Сейчас в регионе продолжают действовать программы реабилитации. Они тоже автоматически продлеваются на полгода. Пациенты продолжают получать все необходимые лекарства, пользоваться техникой для реабилитации и участвовать в специальных программах.

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