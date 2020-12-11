Власти допустили возможность присоединения Батайска к Ростову-на-Дону

В Ростовской агломерации могут проживать около двух миллионов человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти прокомментировали возможность создания ростовской агломерации. О перспективах рассказал глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

В будущем пойменную территорию между Батайском и Ростовом будут застраивать, считает сити-менеджер. Скорее всего, пойму станут осушать.

— Во всем мире для строительства засыпают моря и океаны — и ничего страшного, — прокомментировал Алексей Валентинович.

Он пояснил, что в агломерации суммарно будут проживать около двух миллионов человек. По его словам, такой уровень даст новые возможности и потребует «другого финансирования».

Напомним в рабочую группу по вопросу объединения пригородов с областным центром создали в 2019 году. Предполагалось, что в Ростовскую агломерацию войдут Ростов-на-Дону, Аксай и Батайск.

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