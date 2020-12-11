"Удобное жилье, школы и безопасные дороги": каким будет Ростов-на-Дону в течение 30 лет

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на встрече с главными редакторами городских СМИ. Фото: Дадаян Давид

В пятницу, 11 декабря, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко на встрече с редакторами и директорами ростовских СМИ рассказал, как должен выглядеть наш город в недалеком будущем.

Алексей Валентинович поделился тем, что проходит специальное обучение в Москве, где идет разработка и обсуждение всевозможных проектов, направленных на всестороннее развитие крупнейших мегаполисов России. И, по его словам, одно из направлений обучения касается именно государственного и частного партнерства. Ведь чтобы создавать социально-значимые объекты, необходимо выработать надежную системы взаимодействия с бизнесом.

- Вторая наша задача - это сформировать модель развития города на ближайшие 30 лет. Ростов будущего имеет три составляющие: комфорт, то есть удобное жилье, школы и детские сады, дороги и безопасность, наличие возможностей. Чтобы люди, которые к нам приезжали, хотели остаться, - отметил Алексей Валентинович.

Глава администрации также добавил, что сейчас власти работают на планированием городского пространства. По его словам, нужно четко определить, где будут спальные районы, промышленная зона и прочее.

Градоначальник коснулся и темы экономического развития донской столицы.

- Мало, кто знает, но сейчас идет работа над созданием нового тракторного производства на базе одного из заводов. А это новые рабочие места, налоговые поступления, имидж города, - сообщил глава администрации.

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